Неизвестные ослепили прожектором экипаж самолета, заходящего на посадку в Сочи
Происшествия
17.07.2024 10:03
Авиационный инцидент произошел вечером 12 июля в аэропорту города-курорта.
Борт Boeing-737 летел из Кирова в Сочи. Во время его приземления неизвестные ослепили прожектором экипаж воздушного судна. Для этого они использовали мощный прожектор.
Свет был направлен слева от взлетно-посадочной полосы в районе береговой черты. Однако действия злоумышленников не помешали самолету успешно приземлиться в аэропорту Сочи.
Пострадавших нет. О происшествии экипаж воздушного судна доложил после посадки, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
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