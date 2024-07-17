Неизвестные ослепили прожектором экипаж самолета, заходящего на посадку в Сочи

Авиационный инцидент произошел вечером 12 июля в аэропорту города-курорта.

Борт Boeing-737 летел из Кирова в Сочи. Во время его приземления неизвестные ослепили прожектором экипаж воздушного судна. Для этого они использовали мощный прожектор.

Свет был направлен слева от взлетно-посадочной полосы в районе береговой черты. Однако действия злоумышленников не помешали самолету успешно приземлиться в аэропорту Сочи.

Пострадавших нет. О происшествии экипаж воздушного судна доложил после посадки, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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