Неизвестные ночью порезали шины более 10 машин на Гидрострое в Краснодаре

В микрорайоне Гидростроителей пострадали сразу несколько автомобилей. По последним данным, испорчены колеса более 10 машин. Двое неизвестных, вооружившись ножом, орудовали ночью на улице Автолюбителей. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения.

Евгений узнал о повреждении автомобиля из домового чата. Утром в воскресенье жильцы обнаружили, что их авто попали под лезвие вандалов.

«Стали писать сообщения о том, что повреждены автомобили на парковке, порезаны колеса. Сообщили, что мой автомобиль в том числе был поврежден, я спустился к своему автомобилю и увидел, что заднее левое колесо порезано ножом», — говорит пострадавший Евгений Щетинин.

Позже и другие жители стали обнаруживать повреждения на своих автомобилях. Но позже оказалось, что разрезанные покрышки личного автомобиля — это не самое худшее, что можно было обнаружить воскресным утром.

«Подозреваемые не просто прокалывали колеса, а разрезали их. Владельцу одной из иномарок предстоит полная замена покрышки. Но беды именно этой машины не заканчиваются: по словам пострадавшего, злоумышленники пробили еще и крышу авто», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Даниил Бескровный.

Максим вместе с соседями вышел осматривать последствия ночного вандализма. Пробитую крышу заметил не сразу. Чтобы теперь вернуть автомобиль в исходное состояние, придется отдать круглую сумму.

«Крышу сразу мы не заметили, увидели через полчаса, после того как обошли автомобили. Надо будет залатать дыру, еще шпаклевка и покраска, где-то в районе 50 тыс. рублей будет стоить», — делится пострадавший Максим.

Но на одних автомобилях злоумышленники не остановились. Местный Telegram-канал написал, что неизвестные вскрыли алкогольный магазин.

— Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, подозреваемые направились к этому пивному магазину. Но сейчас он закрыт и даже через окно ничего не видно.

Делом уже занимаются в правоохранительных органах.

— В настоящее время полицейские устанавливают личности правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка с учетом размера причиненного материального ущерба.

Жители улицы Автолюбителей уже начали обращаться в ближайшие станции технического обслуживания. Работники уверены, что никакой схемы выбора автомобилей у вандалов не было.

«Пока один человек обращался. По его словам, выбора у них никакого не было, резали все, что увидели. Я прихожу к мнению, что это какая-то акция, чтобы показать всему двору», — говорит специалист СТО Кирилл.

Читайте также: хулиганы разобрали ночью машину пенсионера в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.