Неделя сокращения потребления алкоголя пройдет в Краснодарском крае

Профилактические мероприятия приурочили ко Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября и Всемирному дню безопасности пациента 17 сентября.

В рамках недели сокращения потребления алкоголя запланирован ряд тематических мероприятий.

В Отрадненском районе 11 сентября пройдет акция «Кубань против рака» в Отрадненском районе. На 12 — 14 сентября запланирован выезд мобильного комплекса «Диспансеризация» в Кореновский район.

Школа здоровья на тему «ЗОЖ: трезвость — норма жизни» пройдет 13 сентября с 11:00 до 12:00 в Краснодаре на улице Воровского, 182 в кабинете № 25.

Также в Краснодаре 14 сентября организуют физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро». Мероприятия пройдут с 8:00 до 8:30 на спортплощадках домов № 31 на улице Зиповской и № 201 на улице Дзержинского.

На 14 сентября планируется выезд профилактического проекта «Гастропоезд» в Тимашевский район. Также в этот день в Туапсинском районе пройдет выездное профилактическое мероприятие «Кубань — край долгожителей. Медицинско-профилактическая акция «День здоровья» под девизом «Я выбираю трезвость» пройдет 16 сентября с 8:00 до 13:00 в поликлинике Кущевской ЦРБ. Кроме того, 16 сентября в Северский район запланирован выезд мобильного комплекса краевой Станции переливания крови.

В медицинских и образовательных учреждениях края пройдут лекции и беседы, посвященные ЗОЖ, отказу от алкоголя и других вредных привычек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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