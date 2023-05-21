Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы стартует 22 мая в Краснодарском крае

Неделю профилактики приурочили ко Всемирному дню щитовидной железы, который проводится 25 мая. В медучреждениях Кубани с 22 по 28 мая эндокринологи проведут приемы пациентов и расскажут о профилактике заболеваний «щитовидки».

Мобильный комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» 22-25 мая проведет выездной прием на базе школы № 18 в Тихорецке и в международном аэропорту Краснодара, а 26 мая комплекс будет работать в Краснодаре.

Медики ККБ №1 23-25 мая в рамках проекта «Диспансеризация» посетят Белореченский район. В Тбилисском районе 25 мая пройдет акция «Кубань — край долгожителей». В Усть-Лабинском районе 25 мая проведут выездное профилактическое мероприятие «Гастропоезд». В поликлинике Апшеронской ЦРБ 27 мая проведут медицинско-профилактическую акцию «День здоровья».

Кроме того 24 и 25 мая пройдут школа здоровья «Профилактика заболеваний эндокринной системы» и физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро».

По словам медиков, число эндокринных заболеваний, связанных со сбоями работы желез внутренней секреции, в последнее время растет. Прежде всего речь идет о заболеваниях щитовидной железы и сахарном диабете. К основным факторам, ведущим к развитию нарушений, относят опухоли, кисты, инфекции, сердечно-сосудистую недостаточность, хирургические вмешательства и прием ряда лекарств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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