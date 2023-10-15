Неделя профилактики остеопороза стартует в Краснодарском крае с 16 октября

В рамках Всероссийской недели профилактики остеопороза медики расскажут кубанцам о важности сохранения и укрепления здоровья костей.

С 16 по19 октября мобильный центр «Маршрут здоровья» выедет в Краснодар и станицу Брюховецкую. С 17 по 19 октября комплекс «Диспансеризация» отправится в Староминский район.

В краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики 18 октября пройдет школа здоровья.

В Краснодаре 19 октября проведут физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро». В этот же день в Ленинградском районе пройдет профилактическое мероприятие «Кубань — край-долгожителей», а в Северский район выедет мобильный комплекс краевой станции переливания крови.

В поликлинике Тимашевской ЦРБ 21 октября проведут медицинско-профилактическую акцию «День здоровья», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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