Неделя профилактики курения пройдет в Краснодарском крае

Профилактические выезды в районы и беседы о вреде любых форм курения в больницах и школах пройдут с 4 по 10 декабря.

Неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции направлена на повышение осведомленности населения о последствиях курения.

«По официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от «табачной эпидемии» умирают примерно 7 млн жителей планеты. В России от причин, связанных с курением, из жизни уходят до 400 тыс. человек в год», — сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава Андрей Сахаров.

В рамках недели профилактики курения 5 декабря в Усть-Лабинском районе будет работать комплекс краевой Станции переливания крови. Также он совершит выезды 7 декабря в Абинск и 9 декабря в Апшеронск.

«Гастропоезд» отправится в Горячий Ключ 6 декабря. В этот же день в Краснодаре пройдет «Школа здоровья».

Выездное профилактическое мероприятие «Кубань — край долгожителей» пройдет 7 декабря в Славянском районе. В этот же день в Краснодаре проведут акцию Центра общественного здоровья и медпрофилактики «Бодрое утро на Кубани».

Завершится тематическая неделя Днем здоровья в Армавире 9 декабря. Мероприятия, в том числе, направлены на достижение целей нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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