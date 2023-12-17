Неделя популяризации здорового питания пройдет на Кубани

Мероприятия в рамках недели популяризации здорового питания пройдут с 18 по 24 декабря.

Акция направлена на формирование культуры употребления полезной еды в правильных пропорциях.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава, и.о. главврача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров напомнил, что здоровье человека напрямую зависит от питания.

«Специалисты выделяют пять главных принципов здорового питания. Это энергетическое равновесие, сбалансированность, сокращение приема поваренной соли, повышение содержания в рационе овощей и фруктов, широкое использование цельнозерновых продуктов», — сказал Сахаров.

О принципах здорового питания расскажут в рамках мероприятий акции. Также запланироавны выезды проектов «ПРОдиабет на Кубани» и «Маршрут здоровья», а также мобильного комплекса краевой станции переливания крови.

Кроме того пройдет лекция Школы здоровья на тему «ЗОЖ. Рациональное питание». Ее организуют на улице Воровского, 182 в Краснодаре. Также ее можно прослушать дистанционно на официальной площадке ЦОЗиМП в Telegram.

Помимо этого, на Кубани проведут физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро на Кубани», профилактические мероприятия «Кубань – край долгожителей» и «Кубань против рака».

Завершат неделю медицинско-профилактической акции «День здоровья». В медицинских и образовательных учреждениях края пройдут лекции и беседы о ЗОЖ и правилах здорового питания. Их участники получат тематические буклеты, листовки и памятки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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