Недавно установленную в Краснодаре интерактивную ракету унесли на реконструкцию

Новый арт-объект в виде шестиметровой ракеты установили 8 мая на Гагаринском бульваре в Фестивальном микрорайоне.

В первых числах июня местные жители заметили, что ракета исчезла со своего места. Выяснилось, что создатели заметили различные недочеты в недавно установленном арт-объекте и решили его доработать.

Для этого ракету убрали с Гагаринского бульвара на реконструкцию. Арт-объект обещают вернуть на прежнее место после улучшения, пишет газета «Аргументы и Факты — Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», высота интерактивной ракеты — 6,5 метров, а размах крыльев — 4 метра. Внутри нее установили восемь кнопок. Если их нажать одновременно, запускается лазерное, световое и звуковое шоу.