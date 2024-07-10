Нечем дышать: жители поселка под Краснодаром жалуются на пыльную дорогу

В поселке Российском на улице имени Лаперузы заасфальтировали дорогу. Со временем покрытие испортилось, а дорога была закрыта со стороны улицы Дорожной. Когда поселок стал разрастаться, дорогу снова открыли, однако новый асфальт не положили.

«По улице Лаперуза проехать на автомобиле непросто. Гравийное покрытие затрудняет движение. Местами есть небольшие ямы. Машина нашей съемочной группы едет с минимальной скоростью — не более 10 км/ч. Более того, дорога очень пыльная, и мы даже не осмеливаемся открывать окна», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Анастасия Назаренко.

По словам местных жителей, из-за пыли у многих появились проблемы со здоровьем — аллергия, затрудненное дыхание. Люди выходят на улицу только в медицинских масках. Кроме того, машины и квартиры постоянно в пыли.

«Вот я открыл окно на проветривание. На подоконнике уже много пыли, можно рисунки рисовать», — делится житель Краснодара Андрей Севостьянов.

В прошлом году на этом участке дороги появился тротуар, два года подряд ремонтировали и гравийное покрытие. Редакция «Кубань 24» обратилась в администрацию города с вопросом, когда положат асфальт на улице имени Лаперузы.

«Проект на капитальный ремонт дороги в асфальтобетонном исполнении по улице имени Лаперуза с учетом обустройства четырех полос движения разработан застройщиком. Однако в 2024 году у него отсутствует возможность реализовать данный проект. В связи с этим капитальный ремонт дороги планируется на 2025 год», — отвечают в администрации Краснодара.