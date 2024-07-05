Не стоять под деревом: автоэксперт Кадаков назвал правила поведения в грозу

Сильный дождь и гроза со шквалистым ветром ― крайне неблагоприятные условия для поездок на автомобиле.

Если гроза началась во время автомобильной поездки, то следует остановится и переждать непогоду, объяснил автоэксперт Максим Кадаков. По его словам, не стоит останавливаться под высокими и средней высоты деревьями, так как известны случаи попадания молнии в дерево, в результате чего умирали все находившиеся под ним люди. Это опасно и для тех, кто находится в машине.

«Поэтому лучше всего автомобиль поставить где-то в районах жилой застройки, когда есть вокруг более высокие здания и нет опасности от деревьев, которые могут либо сам заряд принести, либо от порывов ветра или удара молнии упасть на автомобиль», ― порекомендовал специалист.

Важную роль играет и местность. Так, в поле лучше не останавливаться, а продолжать путь, отметил Кадаков. В городе риск попадания молнии в дерево равняется нулю из-за высокой застройки, тем не менее нельзя исключать опасность падения деревьев и рекламных щитов от сильного ветра.

Если в прогнозе есть град, эксперт посоветовал отложить поездку. Если град застал в пути, то надо найти укрытие. Крупные льдинки могут значительно повредить лакокрасочное покрытие машины и даже разбить стекла.

«Единственный вариант ― прятать машину в какое-то укрытие, если есть такая возможность ― под эстакадами, на заправках под навесами», ― цитирует Кадакова радио Sputnik.

Читайте также: автоэксперт Иванов дал советы, на что нужно обратить внимание при покупке машины.