Не могли поделить: родители убили младенца и пустили тело в мясорубку в Ростове

В Ростовском областном суде прошло очередное заседание по делу об убийстве восьмимесячного младенца родителями.

Чудовищное убийство произошло конце апреля 2023 года. Молодые родители сообщили в правоохранительные органы о том, что из их квартиры неизвестные похитили восьмимесячную дочь. Предполагаемые преступники якобы распылили что-то в лицо матери, она потеряла сознание, а когда очнулась, дочери уже не было. При этом следов нападения в квартире не обнаружили. Во время расследования нашли следы крови. Позже останки девочки нашли в морозилке.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас его рассматривают в суде с участием присяжных заседателей. На прошедшем 13 августа заседании суд заслушал показания соседки и хозяина квартиры, которую снимала семья. По словам свидетелей, мать всегда была внимательна к дочери, соседи не замечали следов побоев на ребенке.

По словам соседей, пара часто ругалась. Они видели, как мать с новорожденной дочерью выбегала из квартиры на лестничную площадку во время семейных скандалов. При этом в день убийства криков и других подозрительных звуков из квартиры Майбороды не доносилось.

«Они не могли поделить ребенка. После первой их драки у них начались непонятные отношения. Они то расходились, то сходились. Яков в органы опеки подавал заявление, что мать неблагополучная. Он хотел забрать ребенка себе, а она не хотела отдавать. Яков к дочке относился хорошо. Каждый хотел первее взять ее на руки после разлуки», — рассказал свидетель.

По словам подруги подсудимой, муж постоянно уходил из семьи. После рождения ребенка он на месяц ушел из дома и жил у родителей. Мать с дочерью уезжала к отцу в Минводы. В день убийства молодая мать рассказала одногруппнице, что ждет скорого окончания учебы, чтобы развестись с мужем, пишет rostovgazeta.ru.

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