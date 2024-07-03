Не место для потех: как на каникулах уберечь детей от игр в заброшенных зданиях

В период летних каникул подростков все чаще можно встретить на территориях недостроенных объектов. Возможно ли полностью оградить заброшенные места от детей, расскажет специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

«В этом жилом доме есть подвал без окон. И любой человек, особенно любопытный ребенок, может зайти сюда. Хотя само помещение напоминает больше свалку. Тут есть мебель, кухонная мойка, и куча строительного мусора. Под ногами — битое стекло, а над головой висят провода. Одним словом, находится тут опасно, особенно детям», — рассказывает журналист.

Чтобы обезопасить детей, их родители должны объяснить им, чем грозят игры в заброшенных местах. Кроме того, ответственность за безопасность ребят, играющих там, несут сами собственники зданий или помещений.

«Если ребенок пострадал, отвечает за это тот, на чьем балансе эта строительная площадка находится. Но есть другой аспект: за безответственное отношение к воспитанию ребенка отвечают родители», — объясняет юрист Александр Кугушев.