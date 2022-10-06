Не держи в себе: психотерапевт рассказал, почему вредно подавлять негативные эмоции

Фото unsplash.com

Привычка сохранять внешнее спокойствии в стрессовых ситуациях может привести к обострению хронических заболеваний.

Об этом рассказал психотерапевт, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук Марк Сандомирский.

«Самое простое и распространенное следствие подавления негативных эмоций — обострение разнообразных хронических заболеваний. Это может быть гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, сахарный диабет, гипертиреоз, язвенная болезнь желудка, ревматоидный артрит и так далее. В первую очередь речь идет о телесных недугах, но также необходимо иметь в виду и душевные расстройства. Депрессию, болезненные зависимости, начиная с алкогольной», — сказал врач.

Кроме того, подавленные негативные эмоции могут стать причиной экстремального поведения. В числе таких проявлений врач назвал самоагрессию и перенос на окружающих своих подавленных негативных эмоций. Психотерапевт подчеркнул, что последнее может принести облегчение, но ненадолго и слишком дорогой ценой.

«Он пытается свои внутренние проблемы вынести вовне, перенести их на окружающих, считая их в чем-то виноватыми. И даже может испытывать от этого временное облегчение, но очень дорогой ценой — нанося ущерб здоровью и самочувствию близких людей», — сказал Сандомирский.

Наиболее частой причиной подавления эмоций психотерапевт назвал недостаток эмоциональной культуры и неумение правильно реагировать.

«Значительная часть людей просто не умеют давать разрядку, выход своим негативным переживаниям. Не умеют реагировать, зато могут сдерживаться. При этом научиться разнообразным техникам борьбы с негативными эмоциями можно в процессе разнообразных психологических занятий. Как самостоятельно, с помощью доступной литературы, так и с помощью специалиста», — цитирует врача радио Sputnik.

Читайте также: терапевт рассказал, какой вирус «обманывает» иммунитет.