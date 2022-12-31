Названы главные резиденции Деда Мороза в России. Одна из них в Сочи

Об усадьбах Деда Мороза в стране 31 декабря рассказала руководитель направления контента и социальных медиа travel-сервиса «Купибилет» Сююмбике Давлет-Кильдеева.

Главная резиденция, конечно, в Великом Устюге, она находится в 11 км от города, рассказала эксперт. Также усадьба Деда Мороза есть в Москве — в Кузьминском лесу. Сибирская резиденция новогоднего волшебника находится в селе Мостовском под Екатеринбургом. Там даже можно прокатиться на оленьей упряжке.

Южная резиденция Деда Мороза расположена в Сочи на горе Ахун. Кроме встречи с хозяином праздника, на территории можно посетить юрту народов Севера, мастерскую, почту и оленью ферму, пишут «Известия».

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