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Названы главные резиденции Деда Мороза в России. Одна из них в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nazvany-glavnye-rezidentsii-deda-moroza-v-rossii-odna-iz-nih-v-sochi
Названы главные резиденции Деда Мороза в России. Одна из них в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об усадьбах Деда Мороза в стране 31 декабря рассказала руководитель направления контента и социальных медиа travel-сервиса «Купибилет» Сююмбике Давлет-Кильдеева.

Главная резиденция, конечно, в Великом Устюге, она находится в 11 км от города, рассказала эксперт. Также усадьба Деда Мороза есть в Москве — в Кузьминском лесу. Сибирская резиденция новогоднего волшебника находится в селе Мостовском под Екатеринбургом. Там даже можно прокатиться на оленьей упряжке.

Южная резиденция Деда Мороза расположена в Сочи на горе Ахун. Кроме встречи с хозяином праздника, на территории можно посетить юрту народов Севера, мастерскую, почту и оленью ферму, пишут «Известия».

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