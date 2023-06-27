Наумов: незаконные рекламные щиты поручил срезать «под ноль»

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Глава краевой столицы отметил, что рекламных щитов и стендов в городе стало меньше. За полгода Краснодар очистили от 680 незаконных конструкций. До конца года планируется убрать еще больше — 800.

«Поручил при демонтаже срезать все «под ноль», чтобы жители не спотыкались об железки», — написал Наумов.

В Краснодаре также продолжают приводить в порядок вывески.

«Итог здесь будет зависеть от наших предпринимателей. Кто-то уже самостоятельно сделал это, до вступления в силу обновленных Правил благоустройства», — подчеркнул глава города.

Наумов отметил, что общая цель — сделать краевую столицу привлекательной и комфортной. По его словам, жесткая политики будет проводиться до тех пор, пока город не очистится от незаконной рекламы.

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