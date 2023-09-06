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Наука о томатах: почему не стоит есть зеленые помидоры и как ускорить их созревание

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nauka-o-tomatah-pochemu-ne-stoit-est-zelenye-pomidory-i-kak-uskorit-ih-sozrevanie
Наука о томатах: почему не стоит есть зеленые помидоры и как ускорить их созревание

Зеленые помидоры содержат соланин. Это ядовитое органическое соединение в определенной концентрации может нанести серьезный вред здоровью.

Из-за понижения ночной температуры томаты часто болеют, поэтому многие вынуждены собирать помидоры недозрелыми, рассказал специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Однако есть свежие зеленые помидоры опасно для здоровья.

«Если взрослый мужчина в расцвете сил может съесть зеленый помидор, то у детей, людей после болезни или пожилых это может вызвать расстройство. Несколько таких плодов приведут к серьезному отравлению, поэтому не стоит употреблять незрелые помидоры в свежем виде», — объяснил эксперт.

По его словам, кулинарная обработка снижает концентрацию соланина в овощах. Поэтому среди вариантов использования зеленых помидоров — засолка и маринование. Но это все равно будут продукты разового потребления в небольших количествах, предупредил агроном.

При этом томаты хорошо дозревают в домашних условиях. Плоды нужно держать в светлом месте, сухости и тепле.

«Можно поместить помидоры в пакет с уже зрелыми плодами, даже с фруктами. Например, с бананами, которые выделяют этилен — газ, ускоряющий созревание. Конечно, помидоры, созревшие в таких условиях, менее вкусны, содержат меньше сахаров, витаминов, но они вполне съедобны и безопасны», — цитирует Владимира Викулова радио Sputnik.

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