Национальный центр подготовки спортивных сборных РФ по футболу построят в Сочи

Сейчас Российский футбольный союз ждет выделения участка на федеральной территории «Сириус».

Центр по футболу поручил построить президент России Владимир Путин. По словам главы РФС Александра Дюкова, новый центр позволит обеспечить сборные возможностью проведения круглогодичных тренировок и инфраструктурой.

«Центр смогут использовать и наши клубы, чтобы не проводить сборы за рубежом. Это территория, где круглогодично можно проводить тренировки, иметь поля в отличном состоянии. Большая тренировочная база на 12–15 полей нам там нужна» — заявил Дюков.

Сейчас строительство объекта зависит от региональных властей — как быстро они смогут выделить участок, продолжил глава союза.

«Строительство начнем с полей, их построим быстро. Там есть и другая инфраструктура: гостиницы, стадион «Фишт», другие тренировочные поля, база «Сириуса» по тестированию, диагностике, обучению спортсменов, поэтому это будет вкладом в развитие кластера, есть синергия», — цитирует Александра Дюкова ТАСС.

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