Наталья Юрченко: референдум — ответственность не только для властей, но и населения
Политика
23.09.2022 21:17
Насколько важен референдум с политической и исторической точек зрения рассказали эксперты — представители Общественной палаты Краснодарского края.
«Проведение референдума в данном случае считаю явлением положительным и свойственным демократической воле народа. А что будет дальше — об этом стоит задуматься, и задуматься очень серьезно. Потому что это ответственность, которую берут на себя не только органы власти, но и население», — сказала эксперт Общественной палаты Краснодарского края Наталья Юрченко.
«Выстоять еще многое придется от тех, которые недовольны такими жизненными позициями, и такими условиями России, которая соглашается принять в свои ряды и территорию, и население, и дать им возможность экономического благополучия, и в том числе, конечно, спокойствия», — сказала член Общественной палаты Краснодарского края Татьяна Чапурко.
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