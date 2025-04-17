Наталья Толстенкова: в банке станции достаточно крови и ее компонентов

Гости программы «Детали» — заведующая отделом комплектования донорских кадров краевой станции переливания крови минздрава Кубани Наталья Толстенкова, биолог отдела контроля безопасности донорской крови и ее компонентов Кореновского филиала станции переливания крови минздрава Кубани Снежана Башкарова, почетный донор России, байкер Станислав Дерещук.

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Что касается Краснодарского края, то эксперты подсчитали, что в регионе провели уже более 42 тыс. переливаний крови, а это 16 тыс. спасенных жизней. Таких показателей удалось достичь благодаря активности жителей региона. Какие организации в Краснодарском крае занимаются заготовкой крови, что нужно, чтобы стать донором — рассказали в «Деталях».