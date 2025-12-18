Наталья Малышева: планируя путешествие, важно понимать, куда мы хотим и едем

Гости программы «Детали» — путешественница Наталья Малышева, гид экскурсовод, туроператор «ЭОС» Максим Марченко, заместитель главы Горячего Ключа Татьяна Лодочникова.

Краснодарский край — в числе регионов России с одними из самых высоких расходов туристов. В 2025 году средние дневные траты путешественников на Кубани составили около 3 тыс. рублей, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом.

По уровню ежедневных расходов Краснодарский край опередил Москву, где туристы тратили в среднем чуть более 2 тыс. рублей в день. Какие виды отдыха популярны в регионе, как правильно спланировать поездку — рассказали в программе «Детали».