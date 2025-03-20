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Наталья Махнова: летом кожа нуждается в особенном уходе

Ссылка https://kuban24.tv/item/natalya-mahnova-letom-kozha-nuzhdaetsya-v-osobennom-uhode
Наталья Махнова: летом кожа нуждается в особенном уходе
Видео канала «Кубань 24»

Гостья программы «Хорошее утро» — косметолог, дерматолог, главный врач клиник «Родинка» и «Веснушка» Наталья Махнова.

В Краснодарском крае уже теплеет, а скоро и вовсе станет жарко. Со сменой сезона и температуры стоит сменить и свой уход за кожей, отмечает дерматолог Наталья Махнова. По ее словам, этот орган в теплое время года очень нуждается в защите от ультрафиолетовых лучей, потому необходимо сделать своей ежедневной привычкой использование SPF-крема.

О том, какие средства еще нужно использовать, и как еще помочь коже пережить жару, поговорили в «Хорошем утре».

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