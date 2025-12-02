Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Наталья Кушакова: новый кадровый формат — от поиска работы до построения карьеры

Ссылка https://kuban24.tv/item/natalya-kushakova-novyj-kadrovyj-format-ot-poiska-raboty-do-postroeniya-karery
Наталья Кушакова: новый кадровый формат — от поиска работы до построения карьеры
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гостья программы «Детали» — заместитель руководителя краевого Центра занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Наталья Кушакова.


В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Кадры» проводится масштабная модернизация кадровых центров. До конца года все 44 филиала Центра занятости населения перейдут к работе в новом формате, на сегодня 18 обновленных кадровых центров уже принимают посетителей. Основная цель перенастройки — клиентоцентричность и индивидуальный подход к решению персональной жизненной ситуации безработных или бизнес-ситуаций работодателей, то есть в максимально короткий срок помочь гражданам в поиске работы, а организациям — в подборе кадров.

В «Деталях» узнали, как проходит переход на новый формат работы, в чем состоит эффективность всех нововведений.

Игорь Щеткин

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях