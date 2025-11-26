Наталья Корочанская: здоровье ЖКТ зависит от правильного образа жизни и питания

Гости программы «Детали» — профессор, руководитель гастроэнтерологического центра ККБ № 2, главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Краснодарского края Наталья Корочанская, и. о. главного врача Горячеключевской центральной районной больницы Наталья Коробка, врач педиатр высшей категории, врач гастроэнтеролог, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, заведующая отделением катамнеза ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Ирина Жданова.

На Кубани стартовала неделя профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Врачи говорят, если ЖКТ работает слаженно, а питание сбалансировано, то человеку практически обеспечено хорошее самочувствие и высокая работоспособность. В рамках тематической недели жителям региона расскажут, как помочь своему организму. В эфире программы «Детали» поговорили о здоровье.