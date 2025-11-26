Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Наталья Корочанская: здоровье ЖКТ зависит от правильного образа жизни и питания

Ссылка https://kuban24.tv/item/natalya-korochanskaya-zdorove-zhkt-zavisit-ot-pravilnogo-obraza-zhizni-i-pitaniya
Наталья Корочанская: здоровье ЖКТ зависит от правильного образа жизни и питания
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — профессор, руководитель гастроэнтерологического центра ККБ № 2, главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Краснодарского края Наталья Корочанская, и. о. главного врача Горячеключевской центральной районной больницы Наталья Коробка, врач педиатр высшей категории, врач гастроэнтеролог, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, заведующая отделением катамнеза ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Ирина Жданова.

На Кубани стартовала неделя профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Врачи говорят, если ЖКТ работает слаженно, а питание сбалансировано, то человеку практически обеспечено хорошее самочувствие и высокая работоспособность. В рамках тематической недели жителям региона расскажут, как помочь своему организму. В эфире программы «Детали» поговорили о здоровье.

Юлия Вознесенская

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях