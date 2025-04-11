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Наталья Батютина: «Профессионалитет» дал толчок к развитию системы СПО

Ссылка https://kuban24.tv/item/natalya-batyutina-professionalitet-dal-tolchok-k-razvitiyu-sistemy-spo
Наталья Батютина: «Профессионалитет» дал толчок к развитию системы СПО
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Краснодарского края Наталья Батютина, директор Ладожского многопрофильного техникума Раман Иконников, директор Кореновского политехнического техникума Анастасия Субочева.

На Кубани в кластерах «Профессионалитета» пройдет Единый день открытых дверей. Старшеклассники, родители и педагоги смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать — по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов, как устроиться на работу в ведущие компании страны. С 2025 года федеральный проект «Профессионалитет» включен в состав национального проекта «Молодежь и дети». 38 колледжей и техникумов и 39 предприятий-партнеров региона уже его реализуют.

Автор: Юлия Сафронова

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