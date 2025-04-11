Наталья Батютина: «Профессионалитет» дал толчок к развитию системы СПО

Гости программы «Детали» — начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Краснодарского края Наталья Батютина, директор Ладожского многопрофильного техникума Раман Иконников, директор Кореновского политехнического техникума Анастасия Субочева.

На Кубани в кластерах «Профессионалитета» пройдет Единый день открытых дверей. Старшеклассники, родители и педагоги смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать — по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов, как устроиться на работу в ведущие компании страны. С 2025 года федеральный проект «Профессионалитет» включен в состав национального проекта «Молодежь и дети». 38 колледжей и техникумов и 39 предприятий-партнеров региона уже его реализуют.