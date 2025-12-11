Наталья Анисимова: в Академии гандбола занимаются более 1,3 тыс. детей

Гости программы «Детали» — директор ГБУ ДО КК СШ «Академия гандбола» Наталья Анисимова, директор ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки № 3» Людмила Пазич, директор МБУ ДО СШ «Факел» Новороссийска Сергей Костенко, тренер спортивной сборной команды Краснодарского края Ян Пихтярев.



Кубанские спортсмены завоевали большое число золотых медалей по гандболу. Этого удалось достичь благодаря многолетней работе кубанской школы гандбола. Накануне прошел Кубок губернатора края среди девушек и юношей. Победили в обоих случаях представители краснодарской Академии гандбола, но на пьедестале отметились представители разных муниципалитетов.