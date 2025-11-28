Наталия Чувирова: реализуем около 100 программ для педагогов

Гости программы «Детали» — и. о. проректора по организационно-методическому сопровождению и стратегическому развитию ИРО Краснодарского края Наталия Чувирова, серебряный призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» Дарья Рубцова, победитель краевого профессионального конкурса «Директор школы Кубани», директор гимназии № 9 Сочи Татьяна Немчинова.

Премии за подготовку учащихся к олимпиадам и национальным чемпионатам профмастерства получили 22 кубанских педагога. В церемонии награждения приняла участие и. о. министра образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева.

Ежегодно в регионе ученики принимают участие в различных конкурсных мероприятиях, в том числе из перечня Минпросвещения РФ. Подготовкой самих педагогов занимается ИРО минобразования Кубани. Эту работу обсудили в программе «Детали».