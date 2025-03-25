Население Новороссийска выросло до полумиллиона человек

По данным переписи населения 2021 года, в Новороссийске проживало 342 тыс. человек. К концу 2024 года численность населения Новороссийска достигла 520 тыс. человек.

В отделе по вопросам миграции УМВД России по Новороссийску сообщили, что на данный момент постоянную регистрацию имеют 449 тыс. жителей. Еще у 70,8 тыс. человек — временная регистрация.

В 2023 году мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что ежегодный прирост населения в городе составляет 3 тыс. человек. В 2021 и 2022 годах население города увеличилось на 6 тыс. человек, пишет «Ъ-Новороссийск».

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