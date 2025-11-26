Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Народные кварталы»: 5 фактов о «мини-городе» от ГК «НВМ»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/narodnye-kvartaly-5-faktov-o-mini-gorode-ot-gk-nvm
«Народные кварталы»: 5 фактов о «мини-городе» от ГК «НВМ»
Фото ООО СЗ «ГРАДСТРОЙПРОЕКТ»

Девелопер ГК «НВМ» строит новый район «Народные кварталы» по концепции «мини-города».

Вот что он предложит будущим жителям:

  1. Стильные здания переменной этажности с 400 вариантами планировок;
  2. Вся инфраструктура рядом: школа на 1550 мест, 3 детсада, супермаркет, фитнес-клуб, магазины;
  3. Огромная территория для отдыха: парк и променад, спортивные и детские площадки;
  4. Парковка: 5000 мест в подземных паркингах;
  5. Фото- и видеоотчеты ежемесячно.

Все объекты будут находиться в пределах 15 минут пешей прогулки.

Подробнее о предложениях на квартиры в этом районе — на сайте застройщика.

Реклама. ООО СЗ «ГРАДСТРОЙПРОЕКТ»

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях