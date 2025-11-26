«Народные кварталы»: 5 фактов о «мини-городе» от ГК «НВМ»
Девелопер ГК «НВМ» строит новый район «Народные кварталы» по концепции «мини-города».
Вот что он предложит будущим жителям:
- Стильные здания переменной этажности с 400 вариантами планировок;
- Вся инфраструктура рядом: школа на 1550 мест, 3 детсада, супермаркет, фитнес-клуб, магазины;
- Огромная территория для отдыха: парк и променад, спортивные и детские площадки;
- Парковка: 5000 мест в подземных паркингах;
- Фото- и видеоотчеты ежемесячно.
Все объекты будут находиться в пределах 15 минут пешей прогулки.
Реклама. ООО СЗ «ГРАДСТРОЙПРОЕКТ»