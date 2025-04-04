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Нарколог Холдин развеял миф о безопасной дозе алкоголя для беременных

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/narkolog-holdin-razveyal-mif-o-bezopasnoj-doze-alkogolya-dlya-beremennyh
Нарколог Холдин развеял миф о безопасной дозе алкоголя для беременных
Фото freepik.com

Беременным женщинам следует полностью отказаться от алкоголя, поскольку безопасных доз спиртного не существует, сообщил главный внештатный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Специалист опроверг распространенный миф о безвредности небольшого количества сухого вина для будущих матерей. По его словам, современные исследования доказывают обратное.

«Алкоголь проникает через плаценту и попадает в кровь ребенка», — объяснил специалист.

Печень нерожденного младенца недостаточно развита для переработки токсинов, что может привести к фетальному алкогольному синдрому, уточнил врач. Данный синдром проявляется в физических аномалиях, отставании в росте и умственном развитии, а также поведенческих проблемах.

«Такие дети часто страдают от нарушений внимания, памяти и способности к обучению», — цитирует Холдина 360.ru.

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