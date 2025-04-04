Нарколог Холдин развеял миф о безопасной дозе алкоголя для беременных

Беременным женщинам следует полностью отказаться от алкоголя, поскольку безопасных доз спиртного не существует, сообщил главный внештатный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Специалист опроверг распространенный миф о безвредности небольшого количества сухого вина для будущих матерей. По его словам, современные исследования доказывают обратное.

«Алкоголь проникает через плаценту и попадает в кровь ребенка», — объяснил специалист.

Печень нерожденного младенца недостаточно развита для переработки токсинов, что может привести к фетальному алкогольному синдрому, уточнил врач. Данный синдром проявляется в физических аномалиях, отставании в росте и умственном развитии, а также поведенческих проблемах.

«Такие дети часто страдают от нарушений внимания, памяти и способности к обучению», — цитирует Холдина 360.ru.

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