Направила на себя пистолет: СК проверяет обстоятельства гибели девушки в Крымском районе

Несчастный случай произошел в ночь на 7 января в одном из домов в хуторе Новоукраинском в Крымском районе.

По данным соцсетей, 20-летняя девушка из-за ревности решила припугнуть супруга, взяла его травматический пистолет и направила на себя. В этот момент пистолет выстрелил. От полученного ранения пострадавшая скончалась в больнице, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка, назначен ряд экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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