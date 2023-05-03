Нападающий ФК «Краснодар» вошел в пятерку претендентов на звание лучшего игрока апреля в РПЛ

На приз этот номинирован Джон Кордоба. В прошлом месяце он сыграл пять матчей, забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Объявлена пятерка претендентов на звание лучшего игрока чемпионата по итогам апреля. Помимо нападающего «быков», на приз были номинированы вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия, полузащитник ЦСКА Иван Обляков, форварды Малком из «Зенита» и Александр Соболев из «Спартака».

В этом сезоне лучших игроков, тренеров и голы определяют, опираясь на результаты трех голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в каждом победят разные номинанты, то лучшим игроком станет тот, кого выбрали легенды РПЛ, сообщает пресс‑служба Мир Российской Премьер‑лиги в Telegram-канале.

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