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Наконец-то новый туалет: в Сочи обновляют популярный маршрут «33 водопада»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nakonets-to-novyj-tualet-v-sochi-obnovlyayut-populyarnyj-marshrut-33-vodopada
Видео t.me/npsochi_official

Туристический объект «33 водопада» находится в Лазаревском районе за населенным пунктом Большой Кичмай.

На маршруте начали улучшать туристическую инфраструктуру: укреплять тропиночное полотно, устанавливают информационные стенды, менять старые конструкции. Кроме того, на «33 водопадах» в ближайшее время появится новый туалет.

«Сейчас на объекте кипит работа — убедитесь сами. Мы делаем путешествие в природу безопасным и доступным!», — говорится в сообщении пресс-службы Сочинского национального парка.

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