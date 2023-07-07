Накануне Дня любви, семьи и верности в Краснодаре женился участник СВО

В краснодарских ЗАГСах в День любви, семьи и верности поженят 160 пар.

Участник СВО Илья и его избранница Марина не стали ждать 8 июля и зарегистрировали свои отношения накануне праздника. Сегодня торжественная церемония прошла в Екатерининском зале.

«Это непростое время подтолкнуло нас для того, чтобы узаконить наши отношения. Когда ты ждешь человека, ты понимаешь, насколько тебе он становится дорог, и понимаешь, что ни в коем случае ты не захочешь его потерять», — поделилась новобрачная Марина.

Поздравляли молодоженов не только родственники и друзья, но и супруги с полувековым стажем. Семья военнослужащих, золотые юбиляры, пожелали молодым крепкой любви и счастья совместной жизни.

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