Найденную на пляже в Анапе икону Богородицы отправили на реставрацию

Необычную находку обнаружили 4 августа на Бугазской косе во время очистки побережья.

Икону Божьей Матери, выброшенную штормом на берег Анапы, будет реставрировать потомственный иконописец Софья Мачигина в мастерской в Краснодаре. По словам иконописца, реставрация займет от шести до восьми месяцев.

«Все будет зависеть от того, насколько хорошо будет поддаваться укреплению основа живописи», — отметила реставратор.

Она добавила, что первым делом обработает икону специальными составами от плесени и грибка, после чего приступит к укреплению и восстановлению, сообщает «Анапское Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», икону обнаружили на отметке 5-6 км в сторону поселка Веселовка. По словам заметившей ее девушки, она обнаруживала после штормов на побережье разные предметы, но такая находка уникальна.

Находку прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее мнению, это — хороший знак.

Специалисты пытались определить дату создания иконы по надписи на обороте. Они отметили, что святыня, предположительно, относится к концу XIX — началу XX века. За годы пребывания в воде и под открытым небом образ сильно пострадал — это затрудняет определение даты ее написания, но на обороте сохранилась надпись, которая может помочь установить историю иконы.

