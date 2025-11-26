Logo
Нагеш Гите: я начал практиковать йогу с детства

Нагеш Гите: я начал практиковать йогу с детства
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гостьи программы «Хорошее утро» — сертифицированный преподаватель йоги и терапевт по звуковому исцелению Нагеш Скудев Гите и переводчик Марианна Филиппова.


Иностранный гость рассказал в студии, когда решил связать свою жизнь с йогой, что такое звуковое исцеление, почему звук связан с чакрами и как йога и звук дополняют друг друга в работе над телом и сознанием. Также преподаватель поделился, сколько времени планирует провести в России. и показал несколько практик для снятия стресса.

Антон Скляр

Мария Чеботкевич

