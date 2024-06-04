Надземный пешеходный переход под Краснодаром закрыли после ДТП с грузовиком

Речь идет о пешеходном переходе на Тургеневском шоссе возле жилого комплекса «Дарград» в Адыгее.

Надземный переход закрыли для пешеходов из-за нарушения целостности конструкции после дорожного происшествия с грузовым автомобилем.

Сейчас специалисты уточняют сроки для проведения ремонта надземного пешеходного перехода. Известно, что объект находится на балансе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Примерные сроки открытие перехода возле ЖК «Дарград» станут известны позже, сообщает Совет народных депутатов Старобжегокайского сельского поселения в Telegram.

Жители близлежащих ЖК пожаловались в социальных сетях, что столкнулись с ощутимыми трудностями при пересечении Тургеневского шоссе из-за закрытия надземного перехода. Альтернативы конструкции нет — ни перехода, ни светофора. Людям приходится перебегать Тургеневское шоссе, рискую жизнью и нарушая ПДД.

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