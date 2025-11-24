На загрязнение воздуха из-за сжигания рисовых отходов пожаловались жители Кубани

Жители станицы Марьянской Красноармейского района сетуют, что гарь и зола разлетаются на сотни метров от перерабатывающего предприятия. Сотрудники завода сообщают, что выброс действительно был, но не такой масштабный и вреда не причинил.

Без медицинской маски Валентина Васечкина на улицу не выходит. Без нее пенсионерке тяжело дышать. Всему виной местный рисозавод в 100 м от дома, где жгут труху.

«Все закрыто, но все равно летит сюда. Окна специально залепили пленкой», — сетует жительница станицы Марьянской Валентина Васечкина.

Одежду станичники сушат в доме. Выбросы с завода разлетаются на несколько километров и покрывают Марьянскую практически целиком.

«Зола оседает на домах, автомобилях, теплицах. Чтобы увидеть это, достаточно рукой провести по поверхности, все это витает в воздухе рядом с предприятием», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

Для местных эта проблема не новая, повторяется ежегодно. Под контроль ее взяли представители станичной администрации.

«Специалисты Роспотребнадзора уже приезжали в этом сезоне. Было предостережение от прокуратуры Красноармейского района о недопущении выбросов», — отмечает глава Марьянского сельского поселения Антон Стаценко.

Представители завода уверяют, что выбросы произошли впервые лишь несколько дней назад из-за поломки на предприятии.

— В прошлом году мы купили новый компрессор за 11,5 млн рублей. Он вышел из строя, мы купили новый позавчера.

Именно туда и отправились некоторые жители, чтобы увидеть все своими глазами. Поломку действительно устранили.

«Однако люди все равно утверждают, что завод работает не на полную мощность или выключен вовсе. Сильный гул не стоит», — рассказывает Шабалда.

Отныне местные сами будут следить за работой завода и фиксировать нарушения на камеру. Но окутана смогом не только Марьянская. На выходных дымка поглотила и кубанскую столицу. Предположительно, ее источник исходил из соседней Адыгеи — также из-за сжигания рисовых отходов на полях. Но в регионе подобные действия по закону нарушениями не являются. Достаточно уведомить МЧС и строго соблюдать противопожарные меры. При несоблюдении правил можно причинить вред здоровью людей, предупреждают врачи.

«Гарь опасна для группы лиц, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, аутоиммунные и аллергические заболевания», — рассказывает врач-методист Центра медицинской профилактики в Краснодаре Анна Зорина.

Врачи советуют не выходить на улицу, чаще проводить влажную уборку. При необходимости принимать антигистаминные препараты, а также обращаться за медицинской помощью.

