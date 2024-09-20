На выставке в Краснодаре рассказали, как выбрать подрядчика для ремонта дома

В Краснодаре журнал Hi home организовал выставку «Новое время», где представили мебель и элементы декора от кубанских производителей.

Деловая программа мероприятия затронула практически все вопросы отрасли: правила общения с клиентом, распространенные ошибки на стройке, реализация проекта без переделок и нежелательных трат.

Ряд других вопросов и примеров разобрали вместе с топовыми специалистами со всей страны. Своим опытом поделились и краснодарские строители, которые уже не раз доказали, что им под силу любые задачи. Их проекты реализованы в нескольких регионах страны.

«Репутация в нашей сфере — очень важная штука. Ее можно испортить только один раз. Поэтому обращайте внимание на репутацию и на рейтинг специалиста. Также очень много есть баз, таких как судебные приставы. Смотрите, были ли какие-то судебные дела к этому подрядчику, которого вы пытаетесь выбрать к себе в проект», — объясняет руководитель и основатель студии ремонта и дизайна Promaster Николай Анопа.

Рынок специалистов растет вместе со стройками всех уровней. Поэтому, вопрос, как не ошибиться с выбором подрядчика и не понести лишних трат, заинтересовал каждого посетителя выставки.