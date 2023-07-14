На выходные в Краснодарском крае ожидается хорошая погода

В отличие от прошлых выходных, в ближайшие субботу и воскресенье на Кубани ожидается более стабильная погода. При этом из-за фронтальных разделов циклона в регионе местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

В ближайшие выходные дни в Краснодарском крае прогнозируют переменную облачность. Ветер западный с порывами: в субботу — до 15-20 м/с, в воскресенье — до 12-14 м/с.

В субботу, 15 июля температура воздуха днем прогреется до +25…30 °С, а ночью опустится до +17…22 °С. На Черноморском побережье днем +25…30 °С, ночью +18…23 °С. В горах днем +19…24 °С, ночью +10…15 °С.

В воскресенье, 16 июля в дневные часы потеплеет до +25…30 °С, а ночью похолодает до +13…18 °С. На Черноморском побережье днем +25…30 °С, ночью +17…22 °С. В горах днем +19…24 °С, ночью +8…13 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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