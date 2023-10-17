На всероссийский конкурс «Это у нас семейное» подали заявки 340 тыс. человек

Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе заседания наблюдательного совета конкурса.

По его словам, конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». На него подали заявки уже 340 тыс. человек из 60 тыс. семей. При этом ранее самым популярным конкурсом были «Лидеры России».

«Мы там доходили до 220 тыс. человек, подававших заявку. Сейчас уже 340 тыс., и у нас впереди еще 2,5 недели на подачу заявок, мы до 4 ноября планируем принимать заявки», — сказал Сергей Кириенко.

Победители конкурса получат сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий и путешествий по России. Организаторы понизили возрастной порог для участников до 5 лет. На момент начала регистрации минимальный возраст составлял 6 лет, сообщает ТАСС.

Президент России, председатель Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» Владимир Путин 1 сентября анонсировал новый проект платформы. Он подчеркнул, что конкурс может стать «самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова».

Читайте также: лучших наставников наградили на конкурсе в Краснодаре.