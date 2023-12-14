На время новогодних праздников приостановят ремонтно-строительные работы в Сочи

Ограничения на продолжение работ, создающих неудобства для жителей и гостей города-курорта, ввели по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского.

Чтобы создать благоприятные условия для всех, кто посетит Сочи во время новогодних и рождественских праздников, а также с 20 февраля по 10 марта — на время подготовки и проведения Всемирного фестиваля молодежи —, временно приостановят проведение строительных и ремонтных работ. В мэрии города-курорта попросили учитывать эти ограничения при планировании деятельности в указанный период. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в следующем году 1-7 марта в Сириусе. На нем соберутся российские и зарубежные представители различных сфер — бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и других, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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