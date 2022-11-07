На въезде в Новороссийск освятили поклонный крест
Общество
07.11.2022 14:57
Крест 6 ноября в день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» освятил Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.
Поклонный крест на въезде в Новороссийск начали устанавливать этим летом на деньги местного мецената. Над его созданием трудился скульптор Илларион Хаширов, чьи работы украшают православные храмы и набережные российских городов, а также парки Москвы.
«Уверен, крест, символизирующий веру и силу духа, будет охранять каждого новороссийца и каждого, кто въезжает в наш город», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Читайте также: в Динском районе освятили закладной камень в основании храма Рождества Христова.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
- Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
- Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию