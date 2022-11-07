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На въезде в Новороссийск освятили поклонный крест

Общество
07.11.2022 14:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vezde-v-novorossijsk-osvyatili-poklonnyj-krest
На въезде в Новороссийск освятили поклонный крест
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Крест 6 ноября в день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» освятил Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.

Поклонный крест на въезде в Новороссийск начали устанавливать этим летом на деньги местного мецената. Над его созданием трудился скульптор Илларион Хаширов, чьи работы украшают православные храмы и набережные российских городов, а также парки Москвы.

«Уверен, крест, символизирующий веру и силу духа, будет охранять каждого новороссийца и каждого, кто въезжает в наш город», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

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