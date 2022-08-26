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На велодроме в Москве выступят 6 BMX-спортсменов из Краснодарского края

Спорт
26.08.2022 19:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-velodrome-v-moskve-vystupyat-6-bmx-sportsmenov-iz-krasnodarskogo-kraya
Видео канала «Кубань 24»

В их числе Екатерина Рыжова. BMX-рейс — ее любимая дисциплина.

У краснодарки есть соревновательный опыт как на шоссе, так и на треке и в маунтинбайке.

«BMX-рейс — это гонки, скорость. Есть специальные трассы, на которых есть четыре линии, три виража, идет стартовая гора и стартовая планка. Стартуют восемь участников в одном заезде и борются за место. Проезжают в финал, в полуфинал попадают только первые четыре человека», — рассказала участница Спартакиады сильнейших по BMX-рейсу Екатерина Рыжова.

Главными соперниками кубанской сборной будут хозяева, а также команды из Санкт-Петербурга, республики Мордовия, Пензенской и Брянской областей. Всего в мужских и женском заездах примут участие по 24 спортсмена. Турнир включает в себя полуфинальные старты по три заезда в каждой группе и финалы. Итоги подведут 28 августа.

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