На велодроме в Москве выступят 6 BMX-спортсменов из Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

В их числе Екатерина Рыжова. BMX-рейс — ее любимая дисциплина.

У краснодарки есть соревновательный опыт как на шоссе, так и на треке и в маунтинбайке.

«BMX-рейс — это гонки, скорость. Есть специальные трассы, на которых есть четыре линии, три виража, идет стартовая гора и стартовая планка. Стартуют восемь участников в одном заезде и борются за место. Проезжают в финал, в полуфинал попадают только первые четыре человека», — рассказала участница Спартакиады сильнейших по BMX-рейсу Екатерина Рыжова.

Главными соперниками кубанской сборной будут хозяева, а также команды из Санкт-Петербурга, республики Мордовия, Пензенской и Брянской областей. Всего в мужских и женском заездах примут участие по 24 спортсмена. Турнир включает в себя полуфинальные старты по три заезда в каждой группе и финалы. Итоги подведут 28 августа.