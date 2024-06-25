На улицы Новороссийска выйдут 15 современных низкопольных троллейбусов

Машины уже получили и доукомплектовали для выхода на маршруты пассажирских перевозок, сообщила замглавы города-героя Екатерина Степаненко.

Вице-мэр отметила, что администрация каждый год закупает новую технику для улучшения качества транспортного обслуживания населения и упорядочения работы общественного транспорта по городским и пригородным маршрутам.

«В 2024 году осуществлена закупка 15 единиц транспортных средств — троллейбус пассажирский (модель 32100D), одиночный, низкопольный, с увеличенным автономным ходом, предназначенный для внутригородских перевозок пассажиров на троллейбусных линиях», — написала Екатерина Степаненко в Telegram.

Новые троллейбусы уже поступили на баланс МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска», а также их включили в реестр муниципальной собственности города.

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