Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На улицы Геленджика выйдут 10 современных автобусов из Беларуси

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-ulitsy-gelendzhika-vyjdut-10-sovremennyh-avtobusov-iz-belarusi
На улицы Геленджика выйдут 10 современных автобусов из Беларуси
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Автопарк городского общественного транспорта пополнили 10 новых газомоторных автобусов, произведенных на «Минском автомобильном заводе». Их закупили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Новые автобусы из Беларуси будут работать на маршрутах: № 3, 5, и 107.

«В каждом автобусе есть система безналичной оплаты. С учетом новых автобусов, автопарк ПАТО составляет около 40 единиц техники», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Он уточнил, что за последние шесть лет город-курорт закупил 33 автобуса для общественного транспорта.

Читайте также: Новороссийск получил 10 новых белорусских автобусов. Новые низкопольные автобусы работают на природном газе. Это значит, что вредных выбросов в атмосферу будет меньше.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях