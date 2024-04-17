На улицы Геленджика выйдут 10 современных автобусов из Беларуси

Автопарк городского общественного транспорта пополнили 10 новых газомоторных автобусов, произведенных на «Минском автомобильном заводе». Их закупили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Новые автобусы из Беларуси будут работать на маршрутах: № 3, 5, и 107.

«В каждом автобусе есть система безналичной оплаты. С учетом новых автобусов, автопарк ПАТО составляет около 40 единиц техники», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Он уточнил, что за последние шесть лет город-курорт закупил 33 автобуса для общественного транспорта.

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