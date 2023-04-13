На участке улицы Октябрьской в Краснодаре введут реверсивное движение
Общество
13.04.2023 21:53
С 14 по 25 апреля на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе будет ограничено движение.
Ограничения связаны с заменой коллектора протяженностью 180 м. В связи с этим в ночь на 15 апреля на участке введут реверсивное движение для транспорта.
Коллектор обеспечивает водоотведение в частном секторе в районе улиц Кирова и Орджоникидзе, а также в военном госпитале. На сегодняшний день проложили уже 165 м пластикового трубопровода и заменили 6 из 7 колодцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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