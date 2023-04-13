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На участке улицы Октябрьской в Краснодаре введут реверсивное движение

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-uchastke-ulitsy-oktyabrskoj-v-krasnodare-vvedut-reversivnoe-dvizhenie
На участке улицы Октябрьской в Краснодаре введут реверсивное движение
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 14 по 25 апреля на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе будет ограничено движение.

Ограничения связаны с заменой коллектора протяженностью 180 м. В связи с этим в ночь на 15 апреля на участке введут реверсивное движение для транспорта.

Коллектор обеспечивает водоотведение в частном секторе в районе улиц Кирова и Орджоникидзе, а также в военном госпитале. На сегодняшний день проложили уже 165 м пластикового трубопровода и заменили 6 из 7 колодцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 13-16 апреля частично ограничат проезд из-за форума «Пост № 1».

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