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На участке улицы 70-летия Октября в Краснодаре с 1 июля запретят остановку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-uchastke-ulitsy-70-letiya-oktyabrya-v-krasnodare-s-1-iyulya-zapretyat-ostanovku
На участке улицы 70-летия Октября в Краснодаре с 1 июля запретят остановку
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Стоянку и остановку транспорта запретят по нечетной стороне улицы 70-летия Октября от улицы имени Генерала Шифрина до бульвара Клары Лучко.

Изменения вступят в силу с 1 июля. На этом участке установят знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.

Ограничения введут для обеспечения безопасности — припаркованные на проезжей части машины провоцируют заторы и создают помехи другим участникам дорожного движения.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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