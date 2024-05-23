На участке улицы 70-летия Октября в Краснодаре с 1 июля запретят остановку

Стоянку и остановку транспорта запретят по нечетной стороне улицы 70-летия Октября от улицы имени Генерала Шифрина до бульвара Клары Лучко.

Изменения вступят в силу с 1 июля. На этом участке установят знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.

Ограничения введут для обеспечения безопасности — припаркованные на проезжей части машины провоцируют заторы и создают помехи другим участникам дорожного движения.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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