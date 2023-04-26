На треть снизились траты жителей Краснодарского края на лекарства от простуды и гриппа

За первый квартал 2023 года жители потратили на лекарства около 1,1 млрд рублей — на 31% меньше, чем в 2022 году.

С января по март в аптеках Краснодарского края продали 2,8 млн упаковок препаратов от ОРВИ и гриппа — на 24,3% меньше, чем в прошлом году. По количеству проданных упаковок на 10 тыс. человек Кубань заняла второе место — 4,9 тыс., уступив Магаданской области — там продали 5,7 тыс. упаковок.

Снижение спроса на лекарства связывают с тем, что в начале 2022 года был ажиотаж на все лекарства, а аптеки в связи с этим только повышали цены на препараты, сообщает «РБК Краснодар».

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