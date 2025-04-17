На трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе ночью установили пролет надземного перехода

Строительство надземного перехода ведется на федеральной автодороге в районе Старого Замка.

Ночью 17 апреля специалисты установили пролет. Для того, чтобы перенести и зафиксировать конструкцию, движение на участке трассы полностью останавливали на 20 минут.

«Совсем скоро пешеходы смогут без ожидания пересекать федеральную трассу, а транспортный поток больше не будет задерживаться на светофоре. Это именно то, чего мы и добивались от Росавтодора. Рассчитываем, что новые переходы хотя бы частично решат проблему пробок в летний сезон», — написал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в Telegram.

По его словам, работы у Старого Замка завершат через неделю. Надземный переход оснастят подъемниками для маломобильных граждан. Также здесь сделают освещение и установят камеры видеонаблюдения.

«Пропускная способность дороги на сегодняшний день порядка 6 тыс. автомобилей в сутки, в летний период эта цифра может достигнуть 40 тыс. Нам удалось убедить Росавтодор в необходимости строительства сложного и дорогостоящего проекта — двух надземных пешеходных переходов», — добавил глава Горячего Ключа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», еще один надземный переход на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе появится в районе Заречья. Работы подрядчик планирует завершить до 1 июля.

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