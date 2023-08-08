На трассе М-4 «Дон» появится помогающая соблюдать безопасную дистанцию экспериментальная разметка

Новая разметка должна снизить аварийность и повысить безопасности движения. Ее нанесут на 8 участках трасс госкомпании «Автодор» с повышенным скоростным режимом — до 110 км/ч и до 130 км/ч.

Горизонтальная разметка будет состоять из шевронов. Она поможет автомобилистам быстрее и точнее ориентироваться на дороге: заметив перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель увереннее сможет держать необходимую дистанцию.

Экспериментальную разметку нанесут на двух участках дороги в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), на четырех участках трассы М-4 «Дон» — в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также на двух участках трассы М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Для информирования водителей о том, что они въезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки.

По итогам анализа аварийности в местах проведения эксперимента практику по использованию новой разметки могут распространить и на другие участки дорог, сообщает пресс-служба компании «Автодор» в Telegram.

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